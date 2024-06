Il tratto della strada statale 115 compreso tra contrada Ciuccafa e il Villaggio Bellavista, nella zona che sovrasta lido azzurro e Marinella a Porto Empedocle, sarà completamente riaperto al traffico il prossimo 14 giugno. A doppio senso di marcia e non più a senso unico regolato da semaforo. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello.

“Si attua così – spiega Martello – il piano concordato mesi fa durante il tavolo tecnico in prefettura con i vertici dell’Anas riguardante la riapertura del tratto della statale 115 Sud occidentale sicula interessato dai lavori. Questa decisione è stata presa per evitare i potenziali disagi durante il periodo estivo, con particolare attenzione agli abitanti della città di Porto Empedocle e agli automobilisti che attraversano la zona interessata dai lavori”.

“La sospensione dei lavori consentirà dunque di riaprire completamente la circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia da giugno a settembre, riducendo al minimo i disagi per la comunità locale – continua il primo cittadino -. Esprimo la mia soddisfazione per il risultato raggiunto e ringrazio tutte le parti coinvolte per il loro impegno e la collaborazione nell’individuare una soluzione che tiene conto delle esigenze della comunità di Porto Empedocle”.