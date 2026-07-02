Ha telefonato ai genitori, comunicando loro di trovarsi a Roma e di stare bene. Si è trattato di un allontanamento volontario. Caso chiuso e ricerche interrotte per il trentaquattrenne di Sciacca, scomparso da due giorni. A rivolgersi alla polizia, presentando una denuncia, erano stati ieri i familiari. Stando alla ricostruzione, il giovane si era allontanato a bordo di una scooter Piaggio Liberty, facendo perdere le tracce.

Subito erano state avviate le ricerche che avevano coinvolto, oltre alle forze dell’ordine, anche la Protezione civile comunale e le associazioni di volontariato. Nel pomeriggio di mercoledì, prima i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno rinvenuto posteggiato il mezzo a due ruote nei pressi del terminal degli autobus di piazzale Rosselli, poi poco più tardi la chiamata del giovane ai genitori.

Il trentaquattrenne ha preso un pullman per la Capitale lasciando lo scooter ad Agrigento. Mezzo che è stato restituito ai familiari del ragazzo.

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