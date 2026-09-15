Scale mobili, percorsi meccanizzati, piste ciclabili, aree pedonali e una metropolitana di superficie per collegare centro e periferie. Un gruppo di cittadini e professionisti chiede al sindaco Michele Sodano di valorizzare il progetto consegnato a fine luglio dall’associazione Bac Bac.

AGRIGENTO – Un nuovo modello di mobilità per ricucire una città frammentata, collegando il centro storico con San Leone, Villaseta, Fontanelle, Spinasanta e Porto Empedocle. È la proposta al centro di un appello rivolto al sindaco Michele Sodano e all’amministrazione comunale, sottoscritto da cittadini, professionisti e rappresentanti del mondo culturale agrigentino.

Al centro dell’iniziativa c’è il masterplan sulla nuova mobilità urbana che, alla fine dello scorso mese di luglio, l’associazione Bac Bac ha consegnato al sindaco e all’assessore alla Viabilità Maria Miccichè.

Il documento è stato elaborato dall’architetto Paolo Lattaioli, che ha maturato esperienza nei processi di rigenerazione urbana e nei sistemi di mobilità sostenibile della città di Perugia, insieme a un gruppo composto da architetti, ingegneri, urbanisti, giuristi ed esperti ambientali.

Il progetto traduce in una serie di proposte operative diverse indicazioni contenute nel Piano urbano della mobilità sostenibile, puntando soprattutto a migliorare i collegamenti tra le diverse parti della città.

Tra le soluzioni prospettate figurano scale mobili, percorsi meccanizzati, piste ciclabili, mobilità dolce, aree pedonali e una metropolitana di superficie. Interventi pensati per ridurre la dipendenza dall’automobile e affrontare problemi che da anni caratterizzano Agrigento: traffico, difficoltà nei collegamenti, isolamento di alcuni quartieri e scarsa integrazione tra centro e periferie.

«Non lasciate il progetto in un cassetto»

È proprio questo il punto centrale dell’appello. I sottoscrittori chiedono che il lavoro realizzato non rimanga soltanto uno studio, ma diventi la base per un confronto con l’amministrazione e per l’avvio di un possibile percorso progettuale.

«Oggi la sfida non è più immaginare il cambiamento – si legge nell’appello –. Quel lavoro è stato già fatto, con competenza e lungimiranza. La vera sfida è trasformare quella visione in un percorso amministrativo e progettuale concreto».

Da qui la richiesta diretta al sindaco Michele Sodano: «Non disperdere il patrimonio di idee, professionalità e progettualità racchiuso in questo masterplan».

Secondo i promotori, il coinvolgimento dell’équipe guidata da Lattaioli potrebbe rappresentare il primo passo per approfondire la fattibilità delle soluzioni proposte e individuare gli strumenti amministrativi e finanziari necessari alla loro eventuale realizzazione.

Una città meno dipendente dall’auto

La prospettiva delineata è quella di un’Agrigento con meno traffico, maggiore spazio per pedoni e ciclisti e collegamenti più efficienti, nella quale anche il patrimonio storico e paesaggistico possa essere maggiormente accessibile.

Particolare attenzione viene riservata inoltre alla mobilità delle persone anziane, dei cittadini con disabilità e delle famiglie.

«La città deve diventare più funzionale e più bella per la felicità dei suoi cittadini», è il concetto richiamato da Lattaioli e ripreso nell’appello.

Adesso la palla passa all’amministrazione comunale: il masterplan è stato consegnato. La richiesta dei firmatari è capire se e come Palazzo dei Giganti intenda trasformarlo in un progetto concreto.

L’appello porta, tra le altre, le firme di Tano Siracusa, Nino Cuffaro, Angelo Lipari, Elio Di Bella, Enrico Montalbano, Diego Romeo, Antonio Barone, Mimmo Bruno, Alfonso Maurizio Iacono, Vittorio Alessandro, Davide Natale, Virginia Asaro, Marco Falzone, Lia Rocco, Andrea Gerlando Terrana, Giacomo La Russa, Sergio Pantalena, Vito Bianco, Giò Di Falco, Enzo Camilleri, Renato Schembri, Paolo Cilona, Salvo Castellano, Salvatore Lo Re, Eugenia Gino, Lidia Grisafi, Alfonso Lentini, Toti Careca, Enzo Cucchiara, Alberto Todaro e Camillo Lentini.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp