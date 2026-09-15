Il 72 per cento non è un assegno in bianco

Gli agrigentini hanno votato per cambiare. Ma che cosa significa davvero cambiare?

È questa la domanda da cui partire.

Perché un voto non sceglie soltanto una persona. Esprime un’aspettativa, una speranza, a volte persino una forma di insofferenza verso ciò che c’era prima.

Quando una comunità decide di voltare pagina, chiede qualcosa di profondo:

vuole vedere un modo diverso di decidere.

Una città non cambia soltanto perché cambiano le persone nei palazzi del potere.

Il cambiamento più profondo riguarda criteri, abitudini e modo di esercitare l’autorità.

Siamo portati a giudicare ciò che vediamo: un nome, una nomina, un volto nuovo.

Ma la sostanza è altrove.

Si possono cambiare molte persone e lasciare intatto il vecchio modo di decidere.

Oppure si possono confermare figure già presenti e, allo stesso tempo, applicare criteri nuovi.

Cambiare i nomi è facile. Cambiare i meccanismi è molto più difficile.

La questione riguarda anche noi

Quando siamo delusi, tendiamo a cercare una rottura netta e quando arriva il nuovo, tendiamo ad aspettarci risultati immediati.

È un meccanismo umano: affidiamo al nuovo aspettative enormi e poi giudichiamo ogni scelta alla luce di quelle aspettative.

Una nuova amministrazione deve confrontarsi con strutture, persone e rapporti già esistenti. E noi cittadini rischiamo di leggere ogni scelta attraverso le nostre convinzioni:

ciò che per uno è buon senso, per un altro può diventare la prova che nulla è cambiato.

Per questo servono criteri chiari.

Perché quando le ragioni non vengono spiegate, arrivano i sospetti. E quando i sospetti prendono il posto delle spiegazioni, la fiducia comincia a consumarsi.

La fiducia si costruisce spiegando le scelte

Quando una decisione non viene spiegata, il cittadino tende a costruirsi una propria interpretazione. È così che nascono sospetti e diffidenza.

Una politica diversa non deve necessariamente cambiare tutto.

Deve spiegare perché sceglie.

Se una persona viene confermata, bisogna poter comprendere il criterio. Se viene sostituita, altrettanto. Se si dialoga con chi governava prima, occorre rendere chiara la differenza tra confronto istituzionale e continuità politica.

La trasparenza, quindi, non è soltanto una questione formale, è il modo più concreto per trasformare il consenso in fiducia.

Non è una questione di vecchi e nuovi

Il rischio è ridurre tutto a una contrapposizione tra passato e presente.

Ma una persona competente non diventa incompetente perché apparteneva alla precedente amministrazione. E una persona nuova non diventa automaticamente capace perché rappresenta il cambiamento.

Il vero discrimine dovrebbe essere un altro:

merito, competenza, coerenza e interesse pubblico.

Se questi diventano i criteri, allora qualcosa cambia davvero.

Se cambiano soltanto le appartenenze, il problema rimane.

Adesso parlano le scelte

Il consenso elettorale è fiducia, non una garanzia permanente.

Per questo serve osservare.

Non gli slogan, ma le decisioni.

Non i nomi, ma i criteri.

Non le dichiarazioni, ma i risultati.

Perché alla fine una comunità non giudica un’amministrazione da quanto ha promesso di essere diversa.

La giudica da quanto è diventata diversa nei fatti.

E allora la domanda è semplice:

è cambiato soltanto chi governa, oppure è cambiato il modo di governare?

La risposta non arriverà dalle parole.

Arriverà dalle scelte. E saranno i cittadini a riconoscerla.

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