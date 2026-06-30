AGRIGENTO – Lo spumante siciliano protagonista assoluto anche dietro il bancone dei bartender. Nell’ambito di Sicilia in Bolle 2026 si è svolta la finale del Mixology Contest “Fuori le Bolle” – Premio Memorial Marisa Leo, la competizione dedicata ai professionisti della miscelazione che ha premiato creatività, tecnica e capacità di valorizzare le bollicine siciliane attraverso cocktail originali.

Ad aggiudicarsi il primo posto è stata Valeria Signorelli con il cocktail “Canto di Grillo”, che ha conquistato la giuria per equilibrio, eleganza e valorizzazione degli ingredienti del territorio. Al secondo posto si è classificato Filippo Falzonecon “Ciliegia Selvatica”, mentre il terzo gradino del podio è andato a Valerio Hidat con “Mandorlo in Fiore”. I punteggi non sono stati resi pubblici.

Il cocktail vincitore è composto da 2 cl di Liquore Amara Pesca Tabaccheria, 4 cl di Amaro Amara, 2 cl di liquore ai fiori e bacche di sambuco, 1 cl di succo di limone e 7 cl di spumante Laví Grillo. La preparazione prevede di shakerare tutti gli ingredienti con ghiaccio, ad eccezione dello spumante, versare il composto in un calice e completare con lo spumante, guarnendo con fiore di sambuco e arancia essiccata.

«L’obiettivo era quello di valorizzare lo spumante siciliano – ha spiegato il delegato AIS Agrigento-Caltanissetta Lillo Trupia –. Il concorso, dedicato a Marisa Leo, sommelier AIS vittima di femminicidio, rappresenta uno dei momenti più significativi di Sicilia in Bolle. “Fuori le Bolle” invita i bartender professionisti a creare cocktail originali che esaltino le bollicine siciliane, celebrando l’arte della mixology in uno scenario unico come quello della costa agrigentina».

La competizione si è svolta in collaborazione con ABI – Associazione Barman Italiani. A valutare le dieci creazioni finaliste è stata una giuria composta dal presidente regionale AIS Francesco Baldacchino, dal giornalista e direttore di AgrigentoOggi Domenico Vecchio, da Simone Messina di Nzolia ed Enoteca Corona, da Ivan Scavo di Amaro Amara e presieduta da Vincenzo Tubolino.

I dieci bartender finalisti hanno presentato cocktail inediti ispirati al territorio e alle eccellenze siciliane: Velvet Vulcano, Mandorlo in Fiore, Canto di Grillo, Cherry Lady, Profumo d’Estate, Chido, Frasch Spritz, Bonsguee, Ciliegia Selvatica e Birillo, confermando il livello tecnico e creativo raggiunto dalla mixology siciliana.

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