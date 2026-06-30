LICATA. Il Comune di Licata, capofila del Distretto Socio-Sanitario D5, avvia la raccolta delle candidature per l’affidamento di futuri incarichi legati ai progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali.

L’avviso pubblico

Nuova opportunità per i professionisti interessati a collaborare con il Distretto Socio-Sanitario D5. Il Comune di Licata, ente capofila del Distretto, ha pubblicato l’avviso per la costituzione di una nuova Long List dalla quale potranno essere individuati i professionisti ai quali conferire eventuali incarichi per l’attuazione e la gestione di progetti complessi finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali.

L’elenco sarà utilizzato nell’ambito delle attività connesse ai principali strumenti di programmazione sociale e di welfare territoriale, tra cui il Fondo Povertà, il Piano di Attuazione Locale (PAL), i Piani di Zona del Fondo Nazionale Politiche Sociali, gli interventi per il potenziamento degli asili nido e altri progetti distrettuali.

Modalità di partecipazione

Le domande dovranno essere presentate tramite autocertificazione, secondo quanto previsto dal Dpr 445/2000, ed essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblico.

Il termine ultimo per l’invio delle istanze è fissato alle ore 24 del 14 luglio 2026.

Nessuna graduatoria

I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nella Long List in ordine alfabetico. L’avviso precisa che non sarà predisposta alcuna graduatoria di merito e che l’inserimento nell’elenco non comporta automaticamente il conferimento di incarichi.

Aggiornamento per gli iscritti del 2024

Il Distretto ricorda, inoltre, che i professionisti già presenti nella Long List costituita nel 2024 dovranno presentare una nuova istanza di aggiornamento per essere inseriti nel nuovo elenco. Fino all’approvazione della Long List aggiornata continuerà comunque a rimanere valida l’iscrizione precedente.

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