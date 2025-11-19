

Prosegue con successo “La Valle racconta il Mito e i suoi nuovi percorsi”, il progetto ideato e promosso con lungimiranza dall’Inner Wheel Club di Agrigento. Il secondo step dell’iniziativa ha visto gli studenti del Liceo Classico Musicale “Empedocle” protagonisti di una visita guidata all’Archivio di Stato di Agrigento, creando un inedito e significativo ponte culturale tra mito, storia e memoria documentaria.

Accolta con grande favore dalle istituzioni scolastiche del territorio, l’attività ha offerto ai ragazzi una mattinata intensa e ricca di stimoli: un viaggio tra documenti, fonti archivistiche e narrazioni storiche, vissuto con entusiasmo e viva curiosità. Un clima partecipato che conferma il valore educativo dell’iniziativa e il ruolo del Club nel sostegno alla crescita culturale delle nuove generazioni.

L’Inner Wheel Club di Agrigento, infatti, attraverso questo progetto, rinnova il proprio impegno nel promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, librario e archivistico locale, contribuendo a creare un ideale legame tra la Valle dei Templi e il Centro Storico della città, Capitale Italiana della Cultura 2025.

A fare gli onori di casa è stata la Direttrice dell’Archivio di Stato, dott.ssa Rossana Florio, che, insieme ai suoi collaboratori, ha guidato docenti e studenti in un percorso documentale variegato e di grande interesse. Particolarmente suggestivo il momento dedicato alla storia dell’ex Carcere di San Vito, valorizzata grazie al progetto “Carte senza Barriere, fruizione ampliata del patrimonio archivistico”. Su una parete interattiva è stato proiettato un video innovativo, arricchito da animazioni e avatar, che ha suscitato stupore e ammirazione, coniugando storia e tecnologia in un’esperienza immersiva e accessibile.

La partecipazione attenta, i sorrisi e la gratitudine espressa da studenti e docenti – tra cui Ornella Di Fede, Laura Battaglia e Menotti Lipari – ha detto la Presidente dell’Inner Wheel Patrizia Di Giovanni Vitellaro – rappresentano per l’Inner Wheel Club di Agrigento la più grande soddisfazione”. Un riconoscimento al costante impegno del Club nel promuovere iniziative di alto valore educativo e sociale, capaci di arricchire il tessuto culturale della città e di avvicinare le famiglie e i giovani al patrimonio della comunità.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp