Il pubblico ministero della Procura di Sciacca, Michele Marrone, ha chiesto la condanna di 11 imputati e l’assoluzione, anche per prescrizione, di altri 8. L’inchiesta su un giro di droga risale a fatti verificatisi fra il 2014 e il 2015 tra Ribera e Palermo. Queste le richieste: Salvatore Cannella, 51 anni, di Villafranca Sicula, 4 anni e 3 mesi di reclusione; Vito Corrao, 70 anni, di Burgio, 4 anni e 6 mesi; Giangregory Volpe, 42 anni, di Ribera, 4 anni e 2 mesi; Luigi Porroni, di 63, di Ribera, 4 anni e 1 mese; Simone Garufo, 48 anni, di Belmonte Mezzagno, 4 anni e 3 mesi; Agostino Giocondo, 55 anni, di Belmonte Mezzagno, 4 anni e 2 mesi; Antonino Caronia, di 58 anni, di Ribera, 4 anni e 1 mese; Antonino Adelfio, 58 anni, di Palermo, 4 anni e 2 mesi; Giuseppe Adelfio, di 47 anni, di Palermo, 4 anni e 2 mesi; Giovanni Mazzara, 56 anni, di Palermo, 4 anni; Elena David Ecaterina, 40 anni, romena, residente a Ribera, 4 anni.

Chiesta l’assoluzione per Giuseppe Di Giorgi, di 48 anni, di Ribera; Gaetano Adelfio, di 34 anni, di Palermo; Nejib Ben Kahala, di 37 anni, tunisino, residente a Ribera; Luigi Montana, di 61 anni, di Caltabellotta. Ed ancora per Giuseppe Triassi, di 42 anni, e Francesco Cavalcante, di 45 anni, entrambi di Ribera, accusati di avere detenuto illegalmente una pistola calibro 22 che avrebbero ceduto per 400 euro, assoluzione per prescrizione; Steve Giovinco, 35 anni, di Ribera, accusato di detenzione illegale di un fucile. Infine chiesta assoluzione per prescrizione dall’accusa di favoreggiamento per Maria Lo Bianco, 45 anni, di Belmonte Mezzagno.

