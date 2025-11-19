Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà nuovi interventi sulle strade provinciali 29-A Montallegro-Cattolica Eraclea e 29-B Cattolica Eraclea-Raffadali. E’ stato pubblicato infatti sulla home page istituzionale www.provincia.agrigento.it (sezione gare e appalti) il bando di gara per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per la messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo queste due strade interne, interessate da un consistente flusso di veicoli.

L’importo a base d’asta è di 490.000 euro più Iva, compresi 14.700 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). I lavori, progettati dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali, dovranno essere eseguiti entro 365 giorni lavorativi continuativi dalla data di consegna dei lavori, finanziati con fondi statali,

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 15 dicembre 2025 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio, trattandosi di procedura di gara integralmente telematica e con inversione procedimentale, Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 16 dicembre 2025 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

Il bando di gara e gli allegati tecnici sono consultabili al link:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16420

