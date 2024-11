Amarone protagonista: Agrigento celebra il vino ambasciatore del Made in Italy

Agrigento ha celebrato uno dei vini più iconici d’Italia con una serata dedicata all’eccellenza: l’Amarone della Valpolicella. La masterclass, organizzata da AIS Agrigento Caltanissetta in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Valpolicella, ha registrato il tutto esaurito presso l’Hotel Dioscuri Bay Palace di San Leone, consolidando il legame tra il territorio agrigentino e le eccellenze enologiche nazionali.

Una degustazione esclusiva: sette annate d’eccezione

Guidata da Alberto Brunelli, del dipartimento tecnico del Consorzio Valpolicella, e da Gianpaolo Breda, presidente di AIS Veneto, la masterclass ha proposto un viaggio sensoriale attraverso sette straordinarie etichette di Amarone, rappresentative della qualità e della tradizione della Valpolicella:

Adalia – Amarone della Valpolicella DOCG “Ruvaln” 2019

– Amarone della Valpolicella DOCG “Ruvaln” 2019 Paolo Cottini – Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2018

– Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2018 Seiterre – Amarone della Valpolicella DOCG “Platò” 2018

– Amarone della Valpolicella DOCG “Platò” 2018 Ugolini – Amarone della Valpolicella DOCG Classico “Valle Alta” 2015

– Amarone della Valpolicella DOCG Classico “Valle Alta” 2015 Secondo Marco – Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2014

– Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2014 Clementi – Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2013

– Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2013 Vigneti di Ettore – Amarone della Valpolicella DOCG Classico Riserva 2012

Ogni calice ha raccontato una storia di passione, territorio e tradizione, evidenziando le peculiarità di ogni annata e produttore.

Un evento che esalta la complessità e l’eleganza dell’Amarone

L’Amarone, considerato uno dei vini più complessi e strutturati al mondo, è il risultato di un processo di produzione unico, che prevede l’appassimento delle uve. La masterclass ha permesso di esplorare le caratteristiche distintive di questo vino, come l’equilibrio tra morbidezza e intensità, e il connubio tra tradizione e innovazione che lo rende ambasciatore del Made in Italy nel panorama enologico internazionale.

Un successo per il territorio e per AIS Agrigento e Caltanissetta

La scelta dell’Hotel Dioscuri Bay Palace come location esclusiva ha aggiunto ulteriore prestigio all’evento. La serata si è conclusa con l’entusiasmo dei partecipanti, che hanno avuto l’opportunità di approfondire le proprie conoscenze grazie alla competenza di due figure di spicco del settore: Brunelli e Breda.

Il presidente di AIS Sicilia Francesco Baldacchino ha espresso soddisfazione per l’iniziativa:

“L’Amarone rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo. Organizzare una serata del genere ad Agrigento è motivo di orgoglio, perché contribuiamo a promuovere la cultura enologica e a creare connessioni tra territori diversi.” A fargli eco Lillo Trupia delegato Ais di Agrigento e Caltanissetta che ha ricordato che l’amarone, icona dei vini italiani, si studia fin dai tempi della scuola.

L’evento, sold out, ha dimostrato ancora una volta il crescente interesse verso il vino di qualità, consolidando Agrigento come punto di riferimento per manifestazioni enogastronomiche di alto livello.

