Mister Giardina ancora al timone del Canicattì 5

CANICATTI’. Era scontato ma adesso c’è l’ufficialità: Jack Giardina continuerà ad essere l’allenatore del Canicattì 5 che si appresta a disputare il campionato di serie C1 di futsal. La conferma del tecnico, autore della doppia vittoria del campionato e della coppa Sicilia di calcio a 5, non è mai stata oggetto di discussione nella società del presidente Vincenzo Urso. “Sono fiero di poter continuare ad allenare una squadra come il Canicattì 5 – ha detto il riconfermato tecnico Giardina. C’è una società seria ed un progetto sportivo ambizioso che diventa per me una grande sfida”.

Giardina ha già allenato squadre di C1 ma essere alla guida della squadra della sua città ha un sapore del tutto diverso.

“Ci prepariamo ad affrontare la prossima stagione – ha aggiunto l’allenatore – che inizierà il 31 agosto con il debutto in Coppa Italia. Poi si partirà col campionato e noi siamo in attesa di capire in quale girone saremo inseriti”.

Per quanto riguarda il roster, Giardina ha già consegnato nelle mani della società una lista di giocatori che potrebbero vestire la maglia biancorossa. Ma l’intenzione è quella di confermare lo zoccolo duro di quest’anno che ha vinto campionato e coppa.