L’Irsap vende i gioielli di famiglia: beni in liquidazione per milioni di euro

AGRIGENTO. L’Irsap vende i gioielli di famiglia. L’avvocato Giovanni Galoppi è stato nominato commissario liquidatore dell’ex Asi di Agrigento, area per lo sviluppo industriale e si occuperà della chiusura del consorzio. A lui spetterà il compito di procedere alla vendita di tutto il patrimonio immobiliare. Galoppi è al lavoro per programmare la pianificazione liquidatoria dei prossimi mesi e fare al momento un monitoraggio fra i distretti industriali delle strutture da liquidare nelle aree industriali assegnate.

Sono in tutto 26 le strutture del consorzio Asi Agrigento (che ricadono nei tre agglomerati Favara- Aragona, Casteltermini, Ravanusa), oggetto di alienazione. Si tratta di 10 rustici con una superficie catastale di 1650 metri quadrati, ricadenti nell’agglomerato industriale Aragona – Favara con un valore unitario che varia da un minimo di 410 mila euro ad un massimo di 710 mila euro, per un totale di 6 milioni di euro. Poi ci sono altri 10 rustici di 2.200 metri quadrati, sempre nell’area industriale Favara – Aragona, tutti con un valore unitario di 760 mila euro, dunque per un totale di 7 milioni e 600 mila euro. In vendita anche l’incubatore di impresa, con annessi 8 locali per un totale di 1.600 metri quadrati ed un valore di 900 mila euro sempre ad Aragona – Favara. Poi una struttura espositiva permanente di 5.000 metri quadrati, in contrada San Benedetto ed il centro di addestramento professionale, esteso per 5.300 metri quadrati per un prezzo iniziale di 3 milioni e 350 mila euro ciascuno. Quindi altri 7 milioni di euro. In vendita per un milione e 900 mila euro anche il centro merci multifunzionale (3.000 mq – valore un milione di euro) ed il centro direzionale dell’Asi, esteso per 1.200 metri quadrati e con un valore di 900 mila euro.

Infine in vendita il centro direzionale dell’Area industriale del Salso, Campobello Ravanusa che ha una superficie di 2.000 metri quadrati ed è stimato in un milione di euro. Galoppi è un avvocato cassazionista a cui è stato affidato il compito della liquidazione secondo l’articolo 19 della legge regionale 8 del 12 gennaio 2012 modificata ed integrata dalle leggi regionali 8/2016, 10/2018 e 1/2019. Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo e alla vigilanza dell’Assessorato Regionale dell’Economia. Dice Mimmo Turano, assessore regionale per le attività produttive: “Il commissario liquidatore, l’avvocato Galoppi è al lavoro in queste settimane nell’agrigentino come anche negli altri distretti ex Asi dell’area occidentale di sua pertinenza. Si tratta di un lavoro impegnativo che richiede tempo ed energie, che abbiamo messo in campo per chiudere il processo di liquidazione, obiettivo questo che intende raggiungere il presidente Musumeci in tempi rapidi e per il quale stiamo lavorando”.