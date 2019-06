Mayer e Moncada disegnano la nuova Fortitudo

AGRIGENTO. La Fortitudo Agrigento comunica che il presidente Salvatore Moncada ed il direttore sportivo, Cristian Mayer, sono al lavoro per definire il nuovo staff tecnico della squadra biancazzurra.

Il direttore sportivo Cristian Mayer: “Sono giorni importanti per il futuro della Fortitudo Agrigento. Con il presidente stiamo lavorando in completa sinergia e nei prossimi giorni verrà reso noto il nome del prossimo allenatore. A Milano ho avuto diversi colloqui, ci vorrà ancora un po’ di pazienza e scioglieremo le riserve. Per quanto concerne il mercato dei giocatori, anche in questo caso, stiamo facendo delle valutazioni. Stiamo anche lavorando sulla prossima campagna abbonamenti, ci saranno diverse novità in merito. I nostri tifosi sono al centro del nostro progetto. Il loro supporto, per noi, per la società, è linfa vitale. Voglio che il palazzetto torni ad essere, come una volta, il nostro grande fortino. Per questo, spero, in una campagna abbonamenti sontuosa. Ci saranno delle novità, stay united. Inoltre, mi corre l’obbligo, ringraziare Franco Ciani ed il suo staff per il lavoro svolto in questi anni. Auguro a lui le migliori fortune”.