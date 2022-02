Miss Europe Continental 2022, ad Agrigento finale nazionale

Per la prima volta sara’ la Sicilia e precisamente la citta’ di Agrigento ad ospitare il prossimo 20 marzo la finale nazionale italiana di Miss Europe Continental 2022, concorso europeo che da dieci anni unisce bellezza, arte e territorio. La manifestazione si svolgera’ al Teatro Luigi Pirandello e si aprira’ dalle 20.30. A portare l’evento ad Agrigento e’ il siciliano Gaetano Quagliata, direttore esecutivo ‘Italia’ del concorso europeo: “La serata della finale nazionale – spiega – e’ il momento di massima esposizione mediatica per chi vi partecipa e per il territorio ospitante. Sono fiero quest’anno di poter offrire l’occasione a tutti gli spettatori e a quanti seguiranno la finale e di ammirare la bellezza, ad Agrigento, in uno dei teatri piu’ prestigiosi di Sicilia, dedicato al grande drammaturgo e premio Nobel agrigentino Pirandello”. Le caratteristiche di questo concorso di bellezza e’ che le ragazze sono libere di esprimere i propri talenti nell’arte, nella musica, nella recitazione o in altri campi; inoltre la manifestazione e’ una vetrina per i luoghi ospitanti grazie al patrocinio offerto, tra gli altri, dal Distretto Turistico della Valle dei Templi. Le finaliste sono 33, hanno dai 17 ai 28 anni e sono le vincitrici delle rispettive competizioni regionali che si sono svolte in tutta Italia: da Asti a Gela, da Monselice a Spoleto, da Grottaglie a Genova, da Roma ad Agrigento. L’evento sara’ preceduto, nel pomeriggio, da uno show dedicato ai make-up artists e hair-stylist provenienti da tutta Italia. Ognuno di loro avra’ una finalista nazionale sulla quale potra’ esprimere la propria creativita’ ed una giuria di esperti premiera’ i migliori. (ANSA).

FOTO Instagram Miss Europe Continental 2022