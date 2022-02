Polpo croccante ai tre oli: alla scoperta di questa esperienza culinaria

Fabio La Longa sommelier e assaggiatore di olio evo oggi propone una ricetta con un

mirato percorso di abbinamento cibo-olio.

Scopriamo insieme questa esperienza culinaria.

Ingredienti:

Polpo

Carota

Sedano

Cipolla

Sale grosso

Sale fino

Pepe in grani

Ceci

Rosmarino

Pistacchio di Raffadali.

Olio Evo blend nocellara e Biancolilla azienda agricola @bioterrazzino

Olio Evo nocellara in purezza azienda agricola @bioterrazzino

Olio Evo biancolilla in purezza azienda agricola @bioterrazzino

Procedimento:

Portiamo a ebollizione l’acqua in una pentola capiente, mettiamo il sale, la carota, il pepe in grani, il sedano, la cipolla e un filo d’olio blend nocellara biancolilla. Immergiamo il polpo e

lasciamo cuocere 40 minuti.

Nota: Questo olio si distingue per i suoi profumi e i sapori erbacei intensi, per le sue punte di amaro e di piccante equilibrate e ben distinte, tutte caratteristiche che andranno ad insaporire il polpo. In questo caso l’olio sarà un ottimo conduttore di sapori.

Terminata la cottura facciamo raffreddare il polpo nella sua acqua dopodiché tiriamolo

fuori dalla pentola e procediamo tagliando ogni singolo tentacolo strofinandolo con le dita per eliminare la pelle viscida.

Disponiamo i pezzi del polpo in una padella antiaderente e versiamo un filo d’olio Evo da olive biancolilla e facciamo rosolare a fiamma media fino a ottenere la croccantezza desiderata.

Nota: l’olio biancolilla ha un’intensità lieve-media al massimo, con note contenute

di pomodoro, mandorla fresca e carciofo,

quindi adatta ad esaltare e rispettare il sapore

del polpo.

Per finire prepariamo una purea di ceci

con sedano e un ottimo olio evo

Nocellara del Belice dal profilo medio-intenso, con profumi di oliva verde, erba falciata, cardo.

Nota: ho usato questo olio appositamente per creare un contrasto con la dolcezza dei ceci e per dare un tocco in più ad una purea che altrimenti poteva risultare piatta.

Per finire ho usato la granella di pistacchio di Raffadali su qualche tentacolo per impreziosirne il sapore e dare croccantezza.

Un ringraziamento particolare per Michelangelo e la sua azienda agricola @bioterrazzino per la fornitura dell’olio Evo

Da @oliosapore e Fabio La Longa è tutto.