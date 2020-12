Miss Agrigento Tour 2020

A causa delle avverse condizioni metereologiche il Tour è stato riprogrammato per domani, martedì 22 dicembre, le 16 finaliste saranno impegnate in una singolare iniziativa, un tour shooting con un bus dedicato, che accompagnerà tutto l’enturage di Miss Agrigento in giro per la città toccando anche la Torre Carlo V a Porto Empedocle, il belvedere Piazzale Giglia di San Leone, il centro storico e la Valle dei Templi, siti dove le ragazze si fermeranno per posare per i fotografi associati alla manifestazione.

Fino alle 14:00 del 22 dicembre, sul sito www.missagrigento.it, sarà possibile votare la finalista preferita per l’assegnazione dell’ambitissima fascia di MISS AGRIGENTO WEB, fascia che verrà assegnata immediatamente dopo la verifica delle votazioni e cioè alle ore 14:30.

La proclamazione di MISS AGRIGENTO 2020 è prevista alle ore 23:00 del 31 dicembre, dopo che la giuria avrà votato telematicamente su una piattaforma concessa da Google che garantisce la massima trasparenza delle operazioni di voto che si svolgeranno sotto il diretto controllo della Professoressa Alessia Cilona, Presidente della giuria, Domenico Vecchio, Vice Presidente e degli oltre 30 giurati scelti tra giornalisti, fotografi, personalità della cultura e delle arti e una folta rappresentanza di ragazze che hanno partecipato alle precedenti edizioni della manifestazione.

M.Pardo