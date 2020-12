La lotteria degli scontrini premia i consumatori

L’Italia, si sa, è fra i Paesi che vantano il triste primato del più alto livello di evasione fiscale. Al tempo stesso, però, gli italiani sono anche dei giocatori incalliti, amanti delle scommesse e dell’emozione dell’ignoto. Il Governo, allora, ha voluto mettere questi due elementi insieme per creare un nuovo strumento di lotta all’evasione fiscale: la lotteria degli scontrini.

Che cos’è la lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini è una delle ultime trovate del Governo e consiste in una vera e propria lotteria a premi in denaro: al posto dei biglietti, però, ci sono gli scontrini degli acquisti fatti. Per comprendere meglio il concetto di lotteria degli scontrini occorre abbandonare il concetto di codice bonus attivo su piattaforme di gaming online come Netbet e avvicinarsi di più a quello della Lotteria Italia. I premi in palio arrivano fino a 1000 euro a scontrino e fanno gola a tutti quegli italiani che negli ultimi mesi hanno visto ridurre il proprio reddito a causa dell’emergenza Covid. La lotteria degli scontrini prenderà l’avvio ufficiale dal 1 gennaio 2021.

Come funziona la lotteria degli scontrini

Il suo funzionamento è davvero molto semplice. La prima cosa da fare è quella di registrarsi nell’apposita piattaforma IO che è stata messa a disposizione dal Governo proprio a questo scopo (oltre che per l’operazione cashback). La registrazione consentirà di avere a disposizione un codice alfa-numerico identificativo della persona, una sorta di codice fiscale che servirà per identificare i nominativi ai quali saranno destinati i premi. Ogni mese, poi, ci sarà l’estrazione degli scontrini vincenti con l’erogazione dell’importo corrispondente. Un aspetto molto interessante è che i premi non sono tassati, concorrono all’estrazione tutte le spese superiori ad un euro purché siano pagate in modo tracciabile e presentando prima il codice identificativo.

Quali sono i vantaggi della lotteria degli scontrini

Può sembrare un’idea stravagante ma in realtà dietro la creazione della lotteria degli scontrini c’è l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, un problema molto pressante in Italia. Con la scusa di premi in denaro, infatti, si vuole agevolare l’educazione degli italiani che hanno poca dimestichezza con gli strumenti di pagamento elettronico e troppa con i contanti, e tale comportamento inevitabilmente aiuta gli evasori fiscali a restare impuniti. Il concetto che le Autorità vogliono far passare, invece, è quello che pagando le tasse tutti spende meno il singolo cittadino e ovviamente migliora anche la qualità dei servizi pubblici.