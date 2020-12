Covid in Sicilia, bollettino 21 dicembre: i contagi calano (solo 669) i morti no (altri 26)

Ancora un significativo calo di contagi in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore registrati 669 nuovi casi di Covid-19, a fronte di su 6.116 tamponi effettuati. E ci sono altri 26 morti. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, lunedì 21 dicembre.

Questa la situazione nelle province siciliane: Catania: 279 (25.438 casi totali dall’inizio della pandemia); Palermo: 212 (23.822); Agrigento: zero (3.568); Messina: 33 (8.930); Ragusa: 40 (6.591); Trapani: 2 (5.495); Siracusa: 39 (4.895); Caltanissetta: 52 (3.460); Enna: 2 (2.999).

Sono 33.903 gli attuali positivi, di questi 1.086 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 181 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 32.636 persone. I casi complessivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 85.198. I guariti 49.114, mentre i decessi salgono a 2.181.