Miss Agrigento 2021, in corsa c’è anche Sofia

Sofia e’ una ragazza di 19 anni di Agrigento, ha frequentato l’istituto tecnico per il Turismo e vorrebbe iscriversi in lingue straniere. Balla e si tiene in forma in palestra, le piace molto posare per shooting di fotografia. Guarda poca televisione a cui preferisce il cinema, soprattutto i cult e i film retro’. Ascolta molta musica e legge libri in cui si parla di misticismo e complottismo. E’ fidanzata e la sua vita in famiglia è serena. Pochi amici ma sinceri. Durante questo periodo di lockdown si tiene in forma con la ginnastica e il ballo, esce col fidanzato e frequenta la scuola guida. Vorrebbe riuscire a esprimere le sue potenzialità e arrivare a più persone possibile. Si sente diversa. Sensibile, emotiva e perfezionista. Ama andare a fondo nelle cose.