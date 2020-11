AGRIGENTO. Si cominciano a ripulire le caditoie della città. L’amministrazione comunale ha affidato a una ditta locale l’incarico di provvedere a liberare i tombini nelle zone dove si ravvisa questa necessità e in quelle segnalate dai cittadini. Il lavoro è già cominciato lungo il viale delle Dune a San Leone, ma proseguirà in via Unità d’Italia e al Villaggio Mosè seguendo un calendario che è stato predisposto dagli uffici comunali.