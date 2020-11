A BLACK JESUS film di Luca Lucchesi prodotto da Wim Wenders

SICULIANA. È un film, più che un documentario. È una bellissima storia di un paese, Siculiana, che ama un Gesù nero e di un ragazzo nero, ghanese, Edward, che sbarcato in Sicilia si imbatte nel Cristo Nero e nella gente del posto che lo adora. Sembra tutto girare attorno un paradosso: un centro di accoglienza per immigrati non gradito ai paesani e la festa “di lu tri maiu”, l’apoteosi, il culmine dell’amore, della venerazione verso il Santissimo Crocifisso. Contraddizioni che appaiono evidenti ma che si tendono e si piegano, che modellano la narrazione del film rendendolo carico di tensione emotiva e di un grande senso della vita. Nel film ho partecipato interpretando me stesso: il prof di italiano L2. Il trailer del film girato e diretto da Luca Lucchesi e prodotto da Wim Wenders sarà in visione nelle sale cinematografiche dal mese di dicembre e disponibile anche sulle piattaforme streaming.