Miss Agrigento 2021, ecco Giada e Aurora

Giada vive ha 19 anni e vive a Gela, ma studia in provincia di Agrigento, dove ha già conseguito un attestato di estetista. Coltiva la passione per la fotografia, i video e spesso posa come modella. Guarda i film romantici,tra questi il suo preferito è “il sole a mezzanotte”. Segue la TV spagnola, lingua che parla e capisce molto bene, anche se la sua materia preferita a scuola è l’italiano.

GIADA CORALLOAscolta reggaeton, Ultimo, Il Volo e suona la chitarra da autodidatta. Frequenta Instagram per pubblicare le foto in cui meglio si identifica. In famiglia haun rapporto sereno e con gli amici è molto selettiva. La sua aspirazione è quella di diventare una modella professionista,si definisce romantica, buona e sincera e quando può dare una mano lo fa volentieri.

Aurora è la mascotte del gruppo, la più piccola di età ma tra le più alte delle concorrenti, vive ad Agrigento e frequenta l’Istituto turistico. E’ appassionata di film, specie delle commedie romantiche, e molto attiva nel campo della danza caraibica e nella preparazione atletica.

In TV guarda con interesse AMICI e UOMINI E DONNE. A scuola predilige il francese mentre ascolta musica pop moderna. Sul web frequenta i social, prevalentemente Instagram. A casa si sente tranquilla e trascorre il tempo in armonia, ma quando può esce volentieri per incontrarsi con gli amici. Durante il lockdown ha studiato da casa col suo PC on line e quando poteva si faceva un po di palestra. Vive alla giornata e reputa ancora prematuro disegnare il suo futuro, si definisce simpatica, allegra aperta, ma testarda. Aurora 14 anni.