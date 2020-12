Giornata internazionale delle persone con disabilità, monumento si colora di blu

In occasione della giornata mondiale delle persone con disabilità, abbiamo deciso di illuminare d’azzurro il monumento ai caduti; tono che viene dal simbolo ONU della disabilità.

Associare un colore alla disabilità è quasi impossibile, ci vorrebbero infiniti colori e infinite sfumature. Però ripensandoci quando il cielo è sereno tutti vediamo l’azzurro, senza distinzioni, e in fondo è questo lo spirito: guardare l’altro come guardi l’azzurro, “uguale”.