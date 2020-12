Miss Agrigento 2021, ecco Asia e Darlyn

ASIA CRAPANZANO -Asia e’ una ragazza di 17 anni di Favara, frequenta il liceo artistico, la sua materia preferita è la storia dell’arte. Collabora nella scuola di ballo di famiglia, quindi balla e si tiene in forma in palestra e anche a casa durante i lockdown Gli piacciono i film horror, il suo attore preferito è Johnny Depp.

Ha fatto diversi casting tra cui Amici, ha partecipato, vincendo, il premio “il sorriso di Beatrice” all’arena di Verona. Ascolta musica pop anni 90, ha letto con interesse “il diario di Anna Frank”. Frequenta i tanti amici sui social ma non disdegna incontrarsi e interagire con loro di presenza.

Vive serenamente in famiglia e sogna di poter lavorare, un giorno, in TV dve è già comparsa durante la finale del talent “tra sogno e realtà”. Si definisce socievole e scherzosa.

DARLYN BIFFETTO – Darlyn, 21 anni di Favara, diplomata all’alberghiero, insegna ai bambini hip hop. Si occupa di danza e competizioni di ballo dove ha vinto diverse borse di studio, anche in America.

Guarda film drammatici e si definisce appassionata cinefila, è anche attratta dai talent in TV e ha anche partecipato a Italia Got Talent. Nello studio la materia preferita è l’inglese, ascolta musica di tutti i generi ma predilige ascoltare Hip Hop. Ha molti amici e quando sta a casa spesso si esercita nel ballo. Aspira a trovare lavoro nel mondo della danza o della moda e si definisce forte e allegra oltre che capace di coinvolgere le persone con le quali si interfaccia