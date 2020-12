Agrigento, amministrazione incontra delegazione di extracomunitari residenti in città

L’amministrazione comunale di Agrigento ha incontrato questo pomeriggio una delegazione di extracomunitari residenti nella nostra città. E’ stata l’occasione per segnalazioni reciproche sulle cose che non vanno, anche quelle legate ai luoghi dove vivono e ai servizi comunali che chiedono e ai quali devono però adeguarsi. Sono stati presi impegni reciproci di collaborazione per la risoluzione di questi problemi e si terranno degli incontri periodici per verificare lo stato di fatto di questa nuova collaborazione.