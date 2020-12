E’ morto il Democristiano Totò Pulselli

ARAGONA. E’ morto Totò Pulselli storico segretario della DC di Aragona e dirigente provinciale della DC di Agrigento. “Ci associamo al dolore della famiglia e siamo vicini col cuore, con lo spirito e con la preghiera – scrive in una nota la segreteria regionale della Dc. Totò Pulselli ci lascia in eredità l’amore per la sua famiglia e per i suoi tanti amici, la sua passione per la politica e per gli ideali Sturziani, il suo esempio di vita dedito al servizio delle istituzioni. La sua disponibilità verso i bisogni della gente, il suo alto senso morale e del dovere. Ci mancheranno i suoi consigli e le sue riflessioni sul vita politica che stiamo vivendo, ci mancherà non trovarlo tra noi”.