Fantastico risultato per Maurizio Mirabile e Calogero Calderone che nel weekend del 27 e 28 ottobre al rally di Lazio-Cassino 2023, finale nazionale di Coppa Italia Rally, vincono il titolo italiano coppa Italia RGT e si laureano campioni sulla bellissima e performante Alpine A110 RGT della M-SPORT di Agrigento.

Risultato da incorniciare per il duo agrigentino al termine di una stagione rallystica che li ha visti trionfare per il titolo coppa Italia di 8^ zona, nel campionato siciliano e quindi nella finale nazionale nella regione Lazio che li laurea campioni nazionali.

Gara non facile per i due conduttori a causa delle condizioni meteo avverse che con non poche difficoltà riescono a gestire la bellissima ma alquanto impegnativa Alpine A110 RGT a trazione posteriore che sulle strade sconnesse bagnate e infangate non trova sicuramente la migliore formula per esprimere il suo potenziale.

“Sono strafelice – dichiara Mirabile – è l’epilogo di una stagione straordinaria che ci ha visti protagonisti nei rally siciliani con il secondo posto assoluto al Targa Florio e terzi assoluti al rally di Caltanissetta. In finale avevamo tanta grinta ma anche tanta paura di sbagliare e per portare a casa il titolo siamo stati molto accorti. Il percorso era veramente difficile e pienissimo d’insidie, prove belle ma tanto difficili: incognite meteo, pioggia e strade infangate non sono state il massimo per la nostra Alpine a trazione posteriore e sbagliare per noi era facilissimo. Siamo rimasti concentrati per il nostro obiettivo e portare a casa la vittoria. Non posso che ringraziare Rino per essere sempre a fianco me, il team M-Sport per averci affidato questa bellissima Alpine A110 nelle persone di mio fratello Gianni, Mimmo e Giuseppe perché sono stati straordinari a sopportarci e supportarci nelle nostre gare, i miei sponsor (EcoService, Schiro’, Mia, Francesco Sferrazza, DLF, Ariap, Predil) perché hanno creduto in noi e contribuito affinché tutto questo oggi è stato possibile realizzarlo. Anche da lontano i nostri fans e tifosi ci hanno supportato e inondato di messaggi di congratulazioni. Grazie davvero a tutti”.

Va così in archivio la stagione rallystica di coppa Italia nazionale che ha visto il Rally Lazio-Cassino 2023 il fiore all’occhiello del rallysmo nazionale di coppa Italia con un percorso articolato su 8 difficili prove speciali per un totale di poco più di 80 km che ha interessato le provincie di Cassino e Caserta. Il duo agrigentino Mirabile e Calderone riportano quindi un titolo nazionale rally nella provincia di Agrigento.