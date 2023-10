Si è conclusa la due giorni del meeting “La Formazione e le politiche attive del lavoro nell’anno europeo delle competenze ad Agrigento Capitale della cultura 2025”, organizzato dall’Isors (Istituto sociale di ricerche e studi) in collaborazione con Anfop – Associazione nazionale formatori professionisti.

Oltre 180 i partecipanti tra operatori, gestori di enti e di agenzie per il lavoro, giornalisti e consulenti del lavoro, ma soprattutto per la presenza di relatori di grande spessore, che hanno discusso non solo del programma Gol e delle nuove opportunità indicate nel Documento di Programmazione Attuativa 2023-2025 del PR Sicilia FSE+ 2021-2027, ma si è parlato anche di formazione aziendale per i laboratori, aggiornamento professionale e riqualificazione, specie nel settore della certificazione linguistica e informatica, competenze importanti che servono per aumentare la competitività e sviluppare nuove opportunità professionali.

“Siamo soddisfatti della due giornate, la partecipazione è stata numerosa- dicono Alessandro Cibella e Joseph Zambito, rispettivamente direttore ISORS e Rappresentante di I.SO.R.S. e della Rete di imprese Unicurs-Anfop Sicilia-. Abbiamo gettato le basi con i nostri partner per un costruttivo confronto che ci vedrà protagonisti nei prossimi anni di importanti iniziative nazionali e regionali. Abbiamo discusso di politiche attive e formazione, il nostro obiettivo era quello di dare diffusione sulla vasta programmazione delle nuove opportunità di lavoro, ma abbiamo anche parlato di cooperativa, di università, giornate ricche di crescita e informazione”.