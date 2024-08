E’ arrivato all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento con alcune bolle sulla pelle e anche sui genitali. Si è diffuso il sospetto che potesse trattarsi di vaiolo delle scimmie. Un minorenne egiziano, ospite di un centro d’accoglienza, è stato subito dirottato dal Pronto soccorso al reparto Urologia. Informato il direttore di presidio, che ha fotografato le bolle e ha inviato le foto al primario Malattie infettive all’ospedale “Cannizzaro” di Catania, il quale ha diagnosticato l’impetigine, una infezione batterica (contagiosa solo con sfregamento) spesso legata alla scarsa pulizia.

Peraltro lunedì altri due immigrati, dal Bangladesh, con gli stessi sintomi, sono stati sotto osservazione in Urologia e poi avviati ad una terapia antibiotica. Il giovane egiziano è stato visitato anche da un dermatologo in ospedale che ha confermato la diagnosi. E’ stato cautelativamente disposto il trasferimento al reparto Malattie infettive dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta ma, nel corso del disbrigo della procedura, il ragazzo si è allontanato rientrando verosimilmente nel centro d’accoglienza. In ospedale è stata effettuata una sanificazione del reparto di Urologia.