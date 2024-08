L’autovettura del figlio data alle fiamme sotto casa, quella della madre rubata e poi bruciata in via Dedalo nei pressi del passaggio a livello della strada per il quartiere di Villaseta. La Procura di Agrigento, subito notiziata dei due episodi, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, attualmente a carico di ignoti, con le ipotesi di reato di furto e danneggiamenti a seguito d’incendio.

Ad indagare su quanto accaduto, ieri notte, sono i poliziotti della sezione Volanti. Il primo fatto si è verificato verso le 4 della notte nel quartiere di Villaggio Peruzzo. Incendiata l’automobile Peugeot 208 di proprietà di un ventisettenne. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, accorsi sul posto, idranti alla mano hanno spento le fiamme.

All’intervento della polizia la madre del giovane, una quarantasettenne, ha segnalato il furto della sua vettura, una Fiat Cinquecento, che era posteggiata a qualche metro di distanza. L’utilitaria è stata un’ora dopo ritrovata bruciata a poche decine di metri da Villaseta. Madre e figlio, come da prassi, sono stati ascoltati dagli investigatori, ma sul contenuto delle loro eventuali dichiarazioni, non filtra nessuna indiscrezione.