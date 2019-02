I Carabinieri della Compagnia di Licata, hanno denunciato un giovane del luogo, di appena 16 anni, per porto ingiustificato di arma bianca.

Il ragazzo, infatti, è stato trovato, a seguito di un controllo dei Militari dell’Arma, in possesso di un coltellaccio e per questo è stato deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Palermo.