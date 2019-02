Sola e ferita in casa per diversi giorni, salvata pensionata

Non si avevano più notizie di lei da alcuni giorni e un vicino di casa ha pensato bene di rivolgersi alle forze dell’ordine temendo il peggio.

E’ così che una donna di 75 anni, di Grotte, è stata salvata dall’intervento di carabinieri, vigili urbani e vigili del fuoco che sono intervenuti in via Washington, e dopo aver forzato una finestra, sono penetrati all’interna dell’abitazione della pensionata che è stata trovata riversa per terra, impossibilitata a muoversi.

Sembra che la donna fosse lì da alcuni giorni a seguito di una caduta dalle scale di cui era rimasta vittima.

La settantacinquenne è stata successivamente portata a braccio in ambulanza dato che il mezzo non è riuscito ad arriva fin sotto casa della donna per le stradine strette del centro storico.

Infine la corsa all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove la grottese è stata presa in cura dai medici.