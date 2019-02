I carabinieri di Agrigento hanno effettuato un controllo su una sala giochi e centro scommesse nel quartiere di Villaggio Mosè riscontrando alcune irregolarità.

In particolare i militari hanno denunciato, in stato di libertà alla Procura di Agrigento, il gestore dalla sala scommesse per esercizio abusivo dell’attività.

Dai controlli sarebbe emerso che l’uomo, “in assenza di concessione e di licenza”, gestiva illegalmente la sala “appoggiandosi” a dei bookmaker stranieri.