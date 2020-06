Ministro Provenzano giunto a Lampedusa

Il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano si trova a Lampedusa (Ag) per una visita programmata subito dopo che, nei giorni scorsi, la Porta d’Europa venne imballata con sacchi di plastica. Ad accoglierlo il sindaco delle Pelagie Toto’ Martello, e l’eurodeputato e vicepresidente della Commissione Libe a Bruxelles, Pietro Bartolo (S&D), che lo accompagnera’ in tutte le tappe della sua giornata lampedusana. Presenti, all’aeroporto, anche il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e il questore Rosa Maria Iraci. Il ministro, in questo momento, si trova alla Madonnina su una delle motovedette utilizzate dalla Guardia costiera per effettuare i controlli lungo la costa, ma anche soccorsi e salvataggi. Poi si spostera’ alla Porta d’Europa, il monumento di Mimmo Paladino che era stato “sfregiato” nei giorni scorsi. (ANSA).