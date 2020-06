Coronavirus, tre nuovi casi: persone tornate dal Nord

Nelle ultime 24 ore tre nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, su 2.793 tamponi, e tutti e tre nel “mini” focolaio di Marsala. I tre contagiati, un uomo e una donna rientrati a maggio dal Nord. Mentre il terzo si tratta di un soggetto proveniente nello specifico dalla Lombardia. Giunti a Marsala sono stati messi in quarantena, al termine della quale, sottoposti a tampone, il cui esito è stato positivo.

In tutto i casi registrati in Sicilia dall’inizio dell’epidemia sono 3450, ma attualmente i malati sono 866 (sei in meno rispetto a ieri). Ricoverate 54 persone, 7 delle quali, sono in terapia intensiva. Le altre 812 persone positive al test sono in isolamento domiciliare.

I guariti complessivi sono 2308 (8 in più rispetto a ieri). Non c’è stato nessun decesso e dunque il numero dei morti resta di 276. Fino ad oggi sono stati effettuati 163.432 tamponi.