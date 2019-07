Minacciava la compagna con una mazza. Lite tra ex coniugi

Nella mattinata odierna, giovedì 18 luglio 2019, personale della Polizia di Stato di Sciacca è intervenuto in C.da Santa Maria per lite tra ex coniugi.

Raggiunta l’abitazione in questione i Poliziotti notavano i due coniugi che litigavano per futili motivi e nel contempo l’uomo con in mano una mazzuola minacciava la compagna di romperle il vetro dell’autovettura.

I Poliziotti bloccavano l’uomo e dopo avergli tolto dalle mani la mazzuola, l’accompagnavano presso gli uffici del Commissariato di Sciacca.

a conclusione dell’attività investigativa l’aggressore veniva deferito per minacce e possesso di oggetti atti ad offendere.