Clizia Incorvaia replica all’ex Sarcina: “A separazione avviata lo trovai con un’altra”

Clizia Incorvaia torna sulla vicenda del tradimento avvenuto nei confronti del marito Francesco Sarcina, raccontando che a separazione già avvenuta, aveva trovato il cantante in casa con un’altra donna. “Ero uscita di casa il 13 novembre e, due giorni dopo, torno a prendere dei vestiti e lo trovo in cucina con una tipa”, così la Incorvaia replica alle rivelazioni dell’ex marito Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni, che qualche giorno fa l’ha accusata di averlo tradito con l’attore Riccardo Scamarcio, suo migliore amico e testimone di nozze. La risposta arriva in un’intervista che l’influencer ha rilasciato al Corriere della Sera, la stessa testata con la quale aveva parlato anche il cantante.

Gli insulti sui social

La decisione di raccontare questo fatto privato è stata presa dopo i numerosi attacchi sui social subiti da Clizia a seguito dell’intervista rilasciata da Sarcina sulla loro separazione. “Leggo gli insulti sui social per il mio cosiddetto tradimento con Riccardo Scamarcio e penso a Pirandello quando diceva: prima di giudicare la mia vita… mettiti le mie scarpe… Vivi i miei dolori…”, ha detto la donna che spiega che la replica è necessaria “perché vivo una gogna mediatica: ricevo immagini e insulti raccapriccianti, mi hanno augurato di bruciare all’inferno. Ho dovuto fare denunce alla polizia postale. Davanti a tanta tristezza, mi sono detta: devo insegnare questo a mia figlia Nina? Mi sono risposta che, invece, le insegnerò ad amare e rispettare gli altri e andrò a testa alta fra i frustrati che sfogano il malessere in una caccia alla strega, sparando a zero non sapendo la verità”.

FONTE SKYTG24