L’ultimo saluto ad Andrea Camilleri al Cimitero Acattolico di Testaccio

L’ultimo saluto ad Andrea Camilleri si svolgerà oggi, in forma privatissima, per volontà dello scrittore e della sua famiglia, a partire dalla moglie, Rosetta Dello Siesto, i figli e i nipoti. Non ci sarà nemmeno la camera ardente. Anche se oggi, alle 15, chi vorrà potrà dare l’ultimo saluto al Cimitero Acattolico, a Testaccio, a Roma dove lo scrittore sarà sepolto. Intanto continuano ad arrivare da tutto il mondo e sui giornali stranieri messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’inventore del Commissario Montalbano, in particolare dai suoi colleghi scrittori, da Erri de Luca a Maurizio De Giovanni.