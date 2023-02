Minacciato di morte e aggredito in un bar: denunciato 36enne

Identificato uno degli autori dell’aggressione, avvenuta nel luglio scorso all’interno di un bar di Santa Elisabetta, nei confronti di un ventottenne tunisino, ospite di una struttura d’accoglienza. I carabinieri della locale Stazione, dopo alcune indagini, sono riusciti a dare un nome e un cognome ad uno dei componenti del branco. Si tratta di un trentaseienne, connazionale della vittima, residente a Santa Elisabetta, che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Deve rispondere delle ipotesi di reato di lesioni personali gravi e minacce gravi. Quel giorno il ventottenne finì al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove i sanitari gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in circa 7 giorni. E’ ancora in corso l’attività investigativa per identificare gli altri due soggetti che erano in compagnia del trentaseienne, e che si sarebbero resi responsabili dell’aggressione per motivi ancora da chiarire.