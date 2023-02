Rissa in via Pirandello, tutti identificati dalla polizia i giovani coinvolti

Sono una decina i giovani dai 16 ai 30 anni, tutti agrigentini, che sono stati identificati, dai poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, dopo la maxi rissa scoppiata durante la notte scorsa, in via Pirandello, a pochi passi dai locali della movida. Quasi tutti sono stati portati in Questira, e le loro posizioni risultano essere ancora al vaglio. Appare scontato che se non tutti, almeno una parte, verranno denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica per rissa aggravata. https://youtu.be/1drrqDS5wCU