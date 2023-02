Anziana sente rumori, accende la luce e mette in fuga i ladri

Tre tentati furti in un’abitazione, in un circolo ricreativo e in un laboratorio d’artigianato, e uno consumato in una casa di campagna. Ad indagare su tutti gli episodi avvenuti a Canicattì, dopo aver raccolto le denunce a carico di ignoti, sono i poliziotti del Commissariato cittadino. Una pensionata di 85 anni ha sentito dei rumori provenienti dal piano terra dell’immobile, e accendendo le luci, ha fatto scappare i ladri. Tutto si è svolto in pochi attimi, poco prima delle 6 del mattino, in via Purgatorio. Qualcuno ha tagliato la zanzariera del bagno nel tentativo di forzare l’infisso e intrufolarsi nell’abitazione. L’anziana insospettita da insoliti rumori ha deciso di controllare. A quel punto vistisi scoperti i ‘topi d’appartamento’ sono fuggiti velocemente. Gli agenti hanno sequestrato la cesoia.

Un commerciante sessantenne, sempre di Canicattì, ha denunciato dei tentati furti in un circolo ricreativo, a cui ha dato in comodato d’uso, il primo piano di un immobile di viale Regina Margherita, e in un magazzino dove è stata allestito un laboratorio artigianale. Ad allertare il proprietario dell’immobile è stato uno dei soci del circolo dopo la scoperta di danni alla porta d’ingresso dell’abitazione. I ladri, dopo essersi intrufolati nel circolo ricreativo, grazie ad una scala interna, sono riusciti ad arrivare nel laboratorio dove, però, non sono riusciti a forzare la porta di ferro.

In contrada “Gulfi”, nelle campagne di Canicattì, infine, ignoti malviventi hanno smontato e rubato il kit completo di apertura del cancello automatico. A formalizzare la denuncia, in questo caso, è stato il proprietario della residenza periferica: un sessantacinquenne.