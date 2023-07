Ha fatto salire a bordo della sua autovettura due giovani donne, verosimilmente, dell’Est Europeo, che in centro a Licata, facevano l’autostop. E’ stato minacciato con un coltello, portato in aperta campagna, nei pressi della strada statale 115 e rapinato dei soldi che aveva nel portafogli: circa 300 euro. Le due poi sono scappate velocemente.

La vittima, un anziano licatese, ha dato l’allarme al 112. I poliziotti del Commissariato di Licata hanno raccolto il racconto dell’anziano e avviato le indagini. Glu agenti, come primo passaggio dell’attività investigativa, avrebbero verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, nel luogo dove l’uomo ha fatto salire in macchina le due donne, per cercare di identificarle.