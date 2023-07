Un incendio di sterpaglie è divampato nel centro storico di Sciacca, tra piazza Mariano Rossi e la via Stazione in un terreno incolto di proprietà privata. Il fuoco è partito dal pendio sottostante il terrazzamento che guarda verso il mare, a poche decine di metri da alcune attività commerciali. Il rogo alimentato dal vento di scirocco e dalle altissime temperature che si registrano nelle ultime s’è propagato all’interno dell’ex Mulino Saccense nella zona portuale.

I vigili del fuoco del distaccamento saccense non sono riusciti a domare le fiamme con i mezzi a loro disposizione, non c’era l’autoscala impegnata contemporaneamente in un intervento a Menfi ed è stato necessario richiedere il supporto dei vigili del Comando provinciale di Agrigento. Mentre le fiamme avvolgevano il vecchio edificio dalla città dei Templi è arrivata un’autoscala.

L’immobile, il cosiddetto “Mulino Cuore” che è di notevole valore storico e già in stato di degrado, adesso con molta probabilità dovrà essere abbattuto per mettere in sicurezza la zona.