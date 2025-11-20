Ha picchiato e con l’uso di un coltello ha minacciato la figlia. Un sessantenne di Favara, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di minacce, lesioni personali e porto di armi e oggetti atti ad offendere. L’aggressione è avvenuta in piazza Vittorio Emanuele, in pieno centro ad Agrigento, mentre padre e figlia si trovavano a bordo dell’auto.

Qui sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti e il personale sanitario del 118. La donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici, dopo le cure del caso l’hanno dimessa con una prognosi di pochi giorni. Ad attenderla, all’esterno del pronto soccorso, il genitore che è stato subito bloccato dagli stessi agenti. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico subito sequestrato.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp