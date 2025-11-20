Sanità, Agrigento al centro dei nuovi investimenti regionali: 5 milioni per digitalizzare ospedali e percorsi di cura

Undici progetti, sette Asp coinvolte e una prima tranche di circa 25 milioni di euro. È la graduatoria provvisoria pubblicata dall’assessorato regionale alla Salute che lancia la Sicilia verso una riorganizzazione profonda dell’assistenza territoriale. Una strategia che nasce nell’ambito della misura 4.5.1 del FESR Sicilia 2021-2027 e che, nei prossimi mesi, salirà fino a 45 milioni complessivi.

Tra i territori protagonisti c’è Agrigento, che ottiene uno dei finanziamenti più rilevanti:

5,6 milioni di euro per il progetto “Autostrade digitali Ospedale–Territorio”, un piano che punta a potenziare la tracciabilità dei percorsi assistenziali, rafforzare i sistemi informativi dei presidi ospedalieri e rendere più efficiente il dialogo tra ospedale, Rsa, territorio e cure domiciliari integrate.

Un investimento che porta Agrigento al centro della trasformazione digitale della sanità siciliana.

Secondo la graduatoria, la proposta dell’Asp agrigentina rientra tra i progetti immediatamente finanziabili. L’obiettivo è chiaro: ridurre le diseguaglianze nell’accesso alle cure, digitalizzare le procedure, velocizzare i tempi di risposta ai pazienti e migliorare l’autonomia dei servizi nelle aree periferiche. Una direzione che rispecchia la linea voluta dal presidente Renato Schifani e dall’assessora Daniela Faraoni, che spingono verso una sanità regionale più moderna, integrata e tecnologica.

Accanto ad Agrigento, nella graduatoria compaiono anche altre province: Messina (con tre interventi da 9,4 milioni), Taormina, Sant’Agata di Militello, Patti, Caltanissetta, Siracusa, Ragusa e Catania. Si tratta di progetti che vanno dal parcheggio connesso digitalmente alla gestione intelligente del traffico sanitario, passando per la telemedicina e l’adeguamento delle reti informatiche nei poliambulatori.

Ma è proprio la proposta agrigentina a distinguersi per la capacità di mettere in rete tutti gli snodi del sistema sanitario provinciale.

Il progetto “Autostrade digitali” introduce infatti sistemi avanzati di tracciabilità, cartelle cliniche integrate, connessioni stabili tra ospedali e medicina territoriale, e piattaforme digitali per monitorare i pazienti cronici e i fragili.

Un passo decisivo verso un Asp più efficiente, più vicina ai cittadini e finalmente allineata agli standard delle migliori realtà italiane.

Per Agrigento si tratta del più importante investimento tecnologico degli ultimi anni, un acceleratore che promette di cambiare il volto dell’assistenza sanitaria locale e semplificare, attraverso il digitale, il rapporto tra cittadini e servizi sanitari.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp