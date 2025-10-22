Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Wilma Angela Mazzara, ha inflitto 1 anno di reclusione nei confronti di Luigi Bracco, 70 anni, di Palma di Montechiaro, per aver violato il divieto di avvicinamento al quale era sottoposto. La vicenda ruota attorno ad un vero e proprio conflitto tra suocero e genero. Bracco, già condannato per tentato omicidio e lesioni ai danni di quest’ultimo, avrebbe violato la misura cautelare minacciando di morte la persona offesa. Il genero si è costituito parte civile tramite. La difesa, rappresentata dall’avvocato Francesco Scopelliti, aveva chiesto l’assoluzione. Il tribunale, invece, ha disposto la condanna ad un anno di reclusione.

