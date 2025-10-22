Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha assolto “per non avere commesso il fatto”, Salvatore Fallea, 46 anni, di Favara, accusato in concorso al fratello di detenzione ai fini di spaccio di un chilogrammo di cocaina, e di resistenza a Pubblico ufficiale. La vicenda risale a quasi tre anni fa quando i carabinieri fermarono un furgone lungo la strada provinciale 3 con a bordo i fratelli Carmelo e Salvatore Fallea. Poco prima era stato lanciato dal finestrino un involucro contenente la cocaina. Per questa vicenda Carmelo Fallea è stato condannato con il rito abbreviato a quattro anni e sei mesi di reclusione. Il fratello minore è stato invece assolto

