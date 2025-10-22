Ignoti ladri, con il volto travisato da caschi integrali, sono riusciti a rubare uno scooter TMax 500 posteggiato sotto l’abitazione del proprietario, in via dei Fiumi, nel quartiere di Villaggio Mosè. Ad entrare in azione, l’altra notte, tre giovani balordi. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona.
Il video, divenuto in breve tempo virale social, è stato poi pubblicato dal proprietario del mezzo: “Condividete per favore, con la speranza che i genitori di questi ragazzi disagiati si e li riconoscano rendendosi conto del male che arrecano alla società”.
