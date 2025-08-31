Una quarantaduenne da tempo residente ad Agrigento, armata di coltello e in preda a uno stato di agitazione ha minacciato e tentato di aggredire i poliziotti della sezione Volanti accorsi in via Regione Siciliana per una lite in famiglia. Gli agenti, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccare la donna e a condurla al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove la stessa si è sottoposta spontaneamente a un Trattamento sanitario obbligatorio.

