Mallia: già al lavoro per Capodanno in piazza ed eventi autunnali. Marco Gallo: «Ho dato tutto quello che avevo, e mi avete restituito molto di più»

Con un bilancio che supera le 10 mila presenze in appena un mese, cala il sipario sulla stagione 2025 del Teatro Costabianca di Realmonte, un’estate che ha segnato un punto di svolta per uno dei luoghi simbolo della costa agrigentina.

Il direttore artistico Marco Gallo ha affidato ai social il suo messaggio di chiusura, intriso di emozione e gratitudine: «Ho dato tutto quello che avevo e mi avete restituito molto di più. Finisce qui la stagione 2025 al Teatro Costabianca. In poco tempo, contro tanti pregiudizi, in silenzio, con la testa bassa a lavorare e la consapevolezza che portare a casa un bel risultato era possibile. E non era per nulla scontato a Realmonte».

Un risultato che parla da sé: sold out ripetuti, pubblico partecipe, entusiasmo contagioso. Ma dietro i numeri, Gallo sottolinea soprattutto lo spirito di squadra che ha reso possibile questa rinascita: «Grazie ad Alessandro Mallia e Marika Salemi per la fiducia e per avermi dato la possibilità di lavorare come si deve e soprattutto di squadra. Un grazie a tutto lo staff del Comune, ai dipendenti, agli artisti, ai service, alle forze dell’ordine, ai volontari e a tutti coloro che hanno svolto in maniera eccezionale il loro lavoro».

Un ringraziamento speciale, però, va al pubblico, definito da Gallo il vero motore della stagione: «I primi complimenti sono arrivati dagli artisti, colpiti da un pubblico attivo e partecipe».

Il Teatro Costabianca, rinato in una veste nuova e finalmente restituito alla comunità, si conferma dunque uno dei poli culturali dell’estate siciliana, capace di attrarre spettatori e di regalare emozioni. «Caro Teatro Costabianca… è stato davvero bello e speriamo di rivederci ancora», conclude Gallo.

E il futuro è già dietro l’angolo. Come ha anticipato il sindaco di Realmonte, Alessandro Mallia, in una recente intervista rilasciata al nostro giornale, l’amministrazione sta già lavorando al Capodanno in piazza e a un ricco calendario di eventi autunnali, a conferma che la rinascita culturale e turistica di Realmonte non si ferma qui. IL VIDEO

